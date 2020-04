O objetivo é ter uma primeira fotografia sobre que percentagem da população já esteve exposta à Covid-19. Cascais avança esta quinta-feira com um projeto que vai fazer, semanalmente, testes de anticorpos a uma amostra aleatória de municípes e permitirá perceber, por exemplo, se alguns poderão ter tido contacto com a doença mesmo sem apresentar sintomas, já que existe evidência de que alguns casos de infeção com o novo coronavírus são assintomáticos.

Miguel Pinto Luz, vice-presidente da autarquia, explicou ao i que o objetivo da Câmara é desenvolver um projeto de investigação epidemiológica que permita ter “uma primeira noção da dimensão da exposição à doença na sociedade”, disponibilizando os resultados a grupos de investigação e autoridades de saúde.

Os resultados deste tipo de testes não permitem para já conclusões sobre se a imunidade adquirida com a infeção é temporária ou permanente - essa é uma matéria ainda em estudo pela comunidade científica e a informação será transmitida de forma clara à população, garante o autarca.

Esta quinta-feira começam a ser testada a primeira amostra de 500 munícipes.

