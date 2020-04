Esta homenagem, com um conjunto de reportagens e depoimentos que se inicia na edição de hoje, continuará nas edições da próxima semana, até quinta-feira. A nós, juntaram-se neste sentido Obrigado! dezenas de empresas, fundações, associações, bancos, ordens, municípios, que, tal como os nossos tão caros leitores, assim também apoiam o projeto jornalístico do jornal i e do semanário SOL.

Juntos vamos conseguir!

Um enorme Obrigado!

Um enorme obrigado aos profissionais de saúde, às forças de segurança pública, aos colaboradores das IPSS, aos milhares de voluntários e a todos os profissionais de telecomunicações que continuam a trabalhar diariamente pelo País e pelos Portugueses. Uma palavra de agradecimento aos técnicos no terreno, aos lojistas, aos profissionais da Altice Cuidados de Saúde, às áreas de Recursos Humanos e Comunicação, e a todos os colaboradores da Altice Portugal, cujo empenho e determinação têm sido essenciais para fazer cumprir a missão da Altice Portugal. E tal como diz o ditado, “os últimos são os primeiros”, um especial reconhecimento ao extraordinário serviço cívico e de cumprimento de todos os portugueses por ficarem em casa.

A todos, muito obrigado!

Apoio em todasas frentes

A EDP está a contribuir em todas as frentes para o combate à Covid-19, assumindo a sua responsabilidade social e empresarial desde o primeiro momento. Uma postura que começa com a segurança das suas equipas e com a garantia de fornecimento de energia em todo o país. Para apoiar os profissionais de saúde, a EDP também já investiu cerca de 5 milhões de euros na compra de ventiladores, monitores, máscaras e fatos de proteção e outros materiais essenciais para hospitais e equipas médicas. Em paralelo, antecipou pagamentos de 30 milhões a 1.200 fornecedores, está a flexibilizar planos e a oferecer descontos a clientes, entre outras iniciativas para reforçar o apoio durante a pandemia.

Voltaremos a voar juntos

Vivemos um momento sem precedentes e a TAP está em verdadeiro sentido de missão face à pandemia global. A nossa operação está focada em trazer os Portugueses para casa e operar voos humanitários. Nos últimos dias, trouxemos da China mais de 35 toneladas de equipamentos médicos, essenciais para combater o COVID-19. Obrigado a toda a família TAP que tudo faz para realizar estas ações. Cuidemos uns dos outros. Voltaremos a voar juntos e a (re)descobrir novos lugares. #wewillflyagain

Um Fundo para enfrentar a pandemia

Num “momento de excecional gravidade”, como foi considerado pela presidente da Fundação, o Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian criou um Fundo de Emergência, num montante inicial de 5 milhões de euros, que possa contribuir para reforçar a resiliência da sociedade nas áreas de intervenção da Fundação – saúde, ciência, sociedade civil, educação e cultura. Este é o tempo para a Fundação, e ainda nas palavras de Isabel Mota, “fazer jus à sua missão, reforçando a sua atividade num contributo para combater uma pandemia que põe em causa a sociedade como sempre a conhecemos”.

Iniciativa solidária ‘Heróis de máscaras’

A Fundação EDP disponibilizou meio milhão de euros para a aquisição de máscaras, luvas, óculos de proteção e batas descartáveis para lares de idosos. ‘Heróis de Máscaras’ é uma iniciativa do programa EDP Solidária, em parceria com o Correio da Manhã e a CMTV, e com o acompanhamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Já em 2019, este programa tinha disponibilizado mais de um milhão de euros para o diagnóstico e tratamento de doenças respiratórias. A Fundação EDP continuará a apoiar a saúde dos portugueses, a par do trabalho que tem desenvolvido para manter viva a Cultura em Portugal.

Mobilidade Mais Segura

A ascensão do COVID-19 mudou todos os aspetos do nosso quotidiano e não só. O novo vírus interrompeu planos, alterou rotinas. Tal situação coloca-nos numa situação paradoxal. Afinal, somos uma empresa de mobilidade num momento em que somos aconselhados a manter-nos o mais quietos possível. No entanto, a pensar nos heróis que necessitam de abandonar a segurança dos seus domicílios para se “aventurar” na rua, a EMEL lançou o projeto “mobilidade mais segura”, que nos permite continuar a nossa missão e proteger quem se movimenta pelos espaços que monitorizamos.

Ao lado das famílias e das empresas

O Santander está ao lado das famílias e das empresas portuguesas. Dispõe de várias medidas para aliviar os impactos negativos provocados pelo coronavírus. Desde linhas de liquidez para empresas, moratórias de crédito e pronto pagamento aos fornecedores, passando pelo apoio a instituições de saúde e à sociedade. O Santander irá conceder mais de €600 mil para aquisição de material hospitalar e, em conjunto com as Instituições de Ensino Superior em Portugal, serão canalizados mais de €1,5M para apoio aos estudantes e suas famílias.

150 milhões para empresas

Com uma dotação de 400 milhões de euros para “Fundo de Maneio” e “Plafond Tesouraria”, a linha de Crédito Capitalizar 2018 | Covid-19, foi lançada pelo Governo em associação com o Sistema Nacional de Garantia Mútua com vista a apoiar as empresas e negócios cuja atividade se encontra afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto.

No âmbito desta linha, o NOVO BANCO irá disponibilizar os primeiros 150 milhões de euros a empresas.

A afetação de verbas será efetuada tendo em consideração a respetiva utilização, numa lógica de first come first serve, num montante máximo por empresa de 3 milhões de euros, com dotações específicas de 1,5 milhões de euros para Fundo de Maneio e 1,5 milhões de euros para Plafond de Tesouraria.

Os Contabilistas não páram

Os contabilistas certificados, como o principal consultor dos empresários, têm desempenhado um papel fundamental nos conturbados tempos que vivemos. Trabalhando incessantemente, a partir de suas casas ou escritórios, estes profissionais informam, orientam e direcionam as empresas numa altura de constantes alterações legislativas, desafios económicos e obstáculos financeiros. Para apoiar os seus membros, a OCC anunciou um pacote de medidas de apoio profissional e social, organiza sessões de formação, via streaming e disponibiliza no seu site, uma panóplia de informações úteis, guias, dicas e alertas.

Juntos venceremos todas as batalhas

O Covid-19, afetou-nos de uma forma estranhamente positiva. Percebemos que juntos, conseguimos ir mais longe e que cada um tem um papel importante para o sucesso do todo. O esforço dos que estão na linha da frente é louvável mas sem o apoio de todos seria uma batalha inglória. Depois desta pandemia, temos de continuar a ser heróis. Vamos ter outras batalhas e para as vencer temos de nos apoiar, apoiar o que é nosso, da industria ao Turismo. E Juntos, vamos conseguir!

Amazing Evolution, empresa portuguesa gestora de Hotéis.

O melhor de cada um de nós

Os tempos extraordinários que vivemos têm exigido o melhor de cada um de nós. Há milhares de heróis anónimos que levam o seu quotidiano com resiliência, coragem e espírito de missão, com os profissionais de saúde na primeira linha. Para além desses, pensamos, por exemplo, nos professores e nos pais que se desdobraram para ajudar os alunos, mas também nos criadores e autores, livreiros e editores, e demais agentes culturais que enfrentam enormes dificuldades mas não desistem de continuar a dar o que uma sociedade evoluída também precisa: Cultura. A todos, muito obrigado!

We make it possible

Em tempos de crise, todos temos de fazer a nossa parte, para que a economia continue a funcionar.

Por isto, o Grupo Urbanos continua a oferecer, de forma segura e responsável, soluções de mudanças a empresas e a particulares.

E para responder às necessidades do atual contexto, desenvolvemos um serviço de entregas rápidas e dedicadas, nas áreas da Grande Lisboa e do Grande Porto, para que possa fazer chegar o que desejar a quem quiser. De pessoas para pessoas, de empresas para pessoas e de empresas para empresas.

Com a Urbanos, a sua atividade não tem de parar.

We Make it Possible.

CTT lançam serviços digitais com desconto para apoiar empresas e famílias

Os CTT estão a lançar um conjunto de produtos e serviços digitais para apoiar as empresas na manutenção dos seus negócios e também os consumidores, para que possam ficar em casa e manter o isolamento social recomendado pelas autoridades.

“Estamos conscientes do papel crítico que desempenhamos na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa”, diz fonte oficial da empresa. “Neste contexto também adaptámos a nossa oferta comercial para que os nossos clientes possam manter-se em segurança, mas continuem a ter acesso aos bens e serviços necessários para o dia a dia das pessoas e das empresas e para que a economia possa continuar a funcionar”.

A empresa, em parceria com o Governo, lançou o serviço Criar Lojas Online, uma oferta que permite que as PME ligadas ao retalho ou venda de bens físicos criem lojas online com grande facilidade, para a venda dos seus produtos. Já foram criadas mais de 600 lojas online através deste serviço em que todas as PME têm gratuitidade até 30 de abril, e também no Dott. Além disso, a empresa avançou com uma série de descontos e condições especiais nos serviços digitais para empresas e particulares.

Os CTT destacam ainda a parceria estabelecida com a Associação Nacional de Farmácias para entregar medicamentos em casa e que já conta com mais de 1300 farmácias aderentes. Os CTT garantem a entrega, no dia seguinte, de todas as encomendas realizadas até às 16 horas”.

Procurando manter em segurança os clientes, sobretudo os pensionistas, os CTT anteciparam o pagamento dos vales aos pensionistas e fasearam a distribuição, para minimizar o risco de afluência aos locais de pagamento e de contágio”, explica fonte oficial. Além do alargamento do horário de funcionamento em 34 lojas, os CTT vão entregar em casa, diretamente aos pensionistas, cerca de 100 mil das 370 mil pensões que pagam todos os meses. A empresa lembra ainda que os vales podem ser levantados por um familiar ou amigo, para evitar a deslocação à loja ou, caso não haja urgência no recebimento, os vales podem ser levantados até ao final do mês.

“Os CTT vão continuar a trabalhar, em segurança e seguindo as recomendações da DGS, para que os portugueses não tenham de sair de casa e para que as empresas possam vender online, apoiando a sustentabilidade da economia”, conclui fonte oficial da empresa.

Os heróis têm rosto

De repente o nosso mundo muda. Todos os planos que tínhamos estabelecido têm de ser refeitos, repensados, mudados na sua ordem prioritária. O inimigo que nos ataca de forma invisível e surda, parece apostado em mostrar que somos frágeis. E, depois da fragilidade física, que mostra o quão mortais somos, virá a fragilidade económica. E se, na primeira fragilidade, os guerreiros são a comunidade médica e afins; na segunda, tem de ser o poder político a liderar, mas também os dirigentes, técnicos, administrativos e operários. Cada um de nós deverá ser um agente da mudança que pretendemos. Somos nós que melhor conhecemos a nossa comunidade. Todos temos de estar preparados para as batalhas que já se adivinham. Se estamos limitados nos nossos poderes, estamos firmes na vontade de tudo fazermos. E faremos. Esses tempos tumultuosos, pôr-nos-ão à prova. Ninguém deverá propor-se gerir uma comunidade para depois se ausentar das suas obrigações. E os tempos que aí vêm, irão obrigar-nos a dar suor e lágrimas. E daremos. Se vencemos a morte, não será a economia que nos fará soçobrar. Estamos concretamente a reagir apoiando a comunidade mais frágil, a estabelecer relações com o tecido empresarial, a olhar por todos e, em especial, pelos que mais precisam mesmo cobertos de limitações processuais. O Tecido Social precisa de uma política social abrangente e infalível. E é essa a nossa política social. Alexandre Herculano disse ‘Que somos nós hoje? Uma nação que tende a regenerar-se: diremos mais: que se regenera’. Nós vamos mais longe na assunção do

que aqui assumimos: Oeiras regenerar-se-á.

Isaltino Morais

A vida é o nosso bem mais precioso

Não sabemos ainda muita coisa sobre o coronavírus. Estamos todos a aprender. Por exemplo não conhecemos a cura nem até quando é que isto vai durar. Mas sabemos o que devemos fazer para o combater. Com responsabilidade, adaptando os nossos comportamentos e os nossos hábitos, concedendo e fazendo esforços, cada cidadão pode contribuir – à escala individual – para conter um problema global. A única vacina para a pandemia é, neste momento,

o isolamento.

O pior desta crise pode ainda não ter chegado. A economia está a afundar. Empregos estão a ser destruídos. Enquanto debelamos a pandemia assistimos à formação de um tsunami social.

Não vale a pena termos ilusões: os tempos estão a mudar e, mais cedo do que tarde, cada um de nós será pressionado a ceder alguma coisa para que todos saiam beneficiados.

Como responsável máximo da Câmara Municipal de Cascais, tem sido uma enorme honra liderar uma equipa de homens e mulheres comprometidos e absolutamente dedicados à sua missão de servir os cidadãos e um privilégio de pertencer a uma comunidade em que cada um faz o que deve fazer neste tempo de combate

Quanto a mim, estou com cada um dos meus concidadãos mais do que nunca; não rejeito nenhuma responsabilidade, não viro costas a nenhuma missão e dou-me por inteiro a esta luta contra a pandemia.

A vida é o nosso bem mais precioso. Neste tempo de recolhimento, de isolamento, de (re)aprendizagem, saibamos dar valor à vida. E, sobretudo, saibamos reinventar-nos e encontrar a felicidade nas coisas mais simples.

Em Portugal estamos, felizmente, muito longe das projeções mais pessimistas. Isso deve-se ao esforço de governo e autarquias, à responsabilidade cívica da maioria dos portugueses e, sobretudo, ao tremendo esforço dos profissionais de saúde.

Nunca tão poucos zelaram pela vida de tantos.

Respeitemos a memória dos partiram. E respeitemos, sobretudo, o esforço heroico do Serviço Nacional de Saúde. Mantenhamo-nos em casa.

Todos por todos, venceremos a pandemia.

Carlos Carreiras

Informar, enquadrar, clarificar

A pandemia que vivemos afetou, de forma inesperada e avassaladora, o dia-a-dia de empresas e cidadãos, a economia e o sistema financeiro. A situação excecional tem levado à implementação de inúmeras medidas extraordinárias e de caráter urgente, sob um crescente receio de recessão generalizada.

Para encontrar respostas especializadas neste tempo exigente, a Morais Leitão tem partilhado com frequência emwww.mlgts.pt notas informativas, para enquadrar e clarificar algumas das perguntas mais urgentes que agora se colocam aos agentes económicos.

Inclusão digital para mais inclusão social

O .PT, gestor do domínio .pt, está a apoiar iniciativas no âmbito do combate à Covid-19 que pretendam marcar presença no digital, através da oferta de domínios .pt.

A #EstamosOn e o Cuida de Todos, a Rede de Emergência Alimentar e o movimento #tech4COVID19 são exemplos de ações públicas e privadas apoiadas pelo .PT. Assinala-se ainda o aumento de sites .pt de restaurantes, ginásios e projetos do setor social que neste momento só através da internet conseguem estar mais próximos dos seus consumidores.

Lema .PT: inclusão digital para mais inclusão social.

Vamos fazer magia Todos Juntos!

Num livro que emocionou milhões de pessoas no planeta, a nossa casa comum, CARL SAGAN, cidadão do cosmos, ensinou-nos que os seres humanos são capazes de fazer magia. Magia feita com a ciência, o conhecimento, a solidariedade. E disse mais: o único destino possível da Humanidade são o conhecimento e a solidariedade. Estamos a viver uma experiência terrível. Temos de acreditar nessa convicção exaltante que lhe animou a vida. Tem de animar também as nossas vidas.

Comprem jornais, pela imprensa livre

Ser socialmente responsável é saber dizer presente quando a sociedade precisa. Afinal, é na sociedade que vivemos, fazemos os nossos negócios, com a inerente criação de emprego e contribuições para o Estado. Não é bom que o Estado nos abandone quando há crises como a presente. Mas também não é bom que aqueles que fogem às suas obrigações ou que anunciam milhões e se apresentam como milionários nas redes sociais sejam os primeiros a socorrer-se dos recursos que devem ser para quem realmente precisa. Comprem jornais. Precisamos de imprensa livre.