A pandemia de covid-19 “gerou uma quebra de 20% nas expectativas económicas da Europa durante o mês de março”, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela GfK.

Segundo os dados da entidade analista de mercados, as expectativas económicas, bem como a disposição para adquirir algum produto ou serviço, “têm perdido força, enquanto as expectativas salariais caíram moderadamente, quando comparadas com o passado mês de fevereiro”. Apesar deste decréscimo, a GfK admite que as medidas de confinamento, devido à pandemia de covid-19, entretanto implementadas podem, eventualmente, agravar ainda mais o atual cenário.

“Neste momento, a Europa está a viver uma das recessões mais pesadas da sua história, já que as expectativas económicas estão a sofrer drásticas perdas de um mês para o outro. As maiores quedas foram registadas em Itália (-43%), o epicentro da covid-19 na Europa, e em França (-29%). Em Portugal, as expectativas económicas desceram 17%, em comparação com o mês de fevereiro”, refere o relatório.

Em relação às expectativas salariais, o indicador geral para a Europa caiu nove % em março, quando comparado com o mês anterior. As maiores perdas são registadas na Grécia (-22%) e na Itália (-18%). No caso de Portugal, as expectativas salariais desceram 9%, em relação ao esperado no mês anterior.

Assim como as perspetivas económicas e salariais, a disposição para comprar também enfrenta perdas drásticas na Europa (-13%). A Croácia (-27%), Itália e Áustria (-24% cada) são as mais atingidas neste mês em relação à vontade de comprar, quando comparadas com o mês de fevereiro. Em Portugal, foi registada uma descida de 9%, quando comparado com o mês de fevereiro.