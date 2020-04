Rui Pinto, criador do Football Leaks e autor das revelações do caso Luanda Leaks, foi esta quarta-feira colocado em prisão domiciliária, confirmaram os advogados do hacker à agência Lusa.

Rui Pinto estava em prisão preventiva há mais de uma ano - desde 22 de março de 2019.

“Na presente data, foi revogada a medida de coação de prisão preventiva aplicada a Rui Pinto, tendo o mesmo abandonado já as instalações do estabelecimento prisional anexo à PJ [Policia Judiciária]. Rui Pinto encontra-se agora sujeito à medida de obrigação de permanência na habitação, cumulada com a proibição de acesso à internet, sob responsabilidade da Polícia Judiciária”, diz o comunicado enviado à Lusa pelos advogados William Bourdon, Francisco Teixeira da Mota e Luísa Teixeira da Mota.

A TVI avança ainda que o hacker português aceitou colaborar com a Justiça. De acordo com a estação de Queluz de Baixo, Rui Pinto vai passar a trabalhar com a PJ no combate a fenómenos de criminalidade económico-financeira.