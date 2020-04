Os Açores registaram, esta quarta-feira, a primeira morte devido à covid-19, anunciou a Autoridade de Saúde Regional.

Tiago Lopes, responsável da Autoridade de Saúde Regional, adiantou, em conferência de imprensa, que o doente tinha cerca de 90 anos e morbilidades associadas”. O homem tinha dado entrada no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, São Miguel, em meados de março, onde acabou por ser infetado por profissionais de saúde ligados à cadeia de transmissão identificada no concelho da Povoação.

"Durante o internamento teve um agravamento do seu estado na sequência do motivo de admissão, não propriamente com a infeção do novo coronavírus", explicou o responsável.