O Real Madrid anunciou esta quarta-feira o corte de "10 a 20 por cento" dos salários dos jogadores das equipas de futebol e basquetebol.

Também as equipas técnicas e todo o staff são abrangidos por esta medida, que visa ajudar a minimizar o impacto financeiro provocado pela pandemia de covid-19, que obrigou à suspensão do futebol europeu.

"Os jogadores e os técnicos das primeiras principais de futebol e basquetebol do Real Madrid, representados pelos respetivos capitães, junto com os principais executivos das distintas direções do clube, chegaram a acordo para reduzir voluntariamente os seus ordenados deste ano entre 10% e 20% , em função das circunstâncias que afetam a presente temporada de 2019/20", pode ler-se no comunicado emitido pelos merengues.

De acordo com a imprensa do país vizinho, a decisão vai permitir ao clube presidido por Florentino Pérez poupar cerca de 50 milhões de euros.