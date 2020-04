Bernie Sanders desistiu da corrida à nomeação como candidato presidencial democrata. O caminho ficou aberto para que o ex-vice-presidente Joe Biden defronte Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. A derrota do senador do Vermont é um pesado golpe para a ala mais à esquerda do Partido Democrata, galvanizada pela sua campanha nas primárias de 2016, quando confrontou Hillary Clinton, uma candidata próxima da ala democrata de Biden, e que viria a ser derrotada por Trump.

"Hoje, suspendo a minha campanha. Mas enquanto a campanha termina, a luta por justiça continua", escreveu Sanders no Twitter. Depois de se ter colocado na liderança das primárias nos primeiros três estados que foram a votos, a maré virou em finais de fevereiro, quando dois outros principais candidatos do campo moderado, Amy Klobuchar e Pete Buttigieg, desistiram quase simultaneamente e apoiaram Biden. A tempestade mediática fez esquecer os resultados desapontantes obtidos por Biden até então, resultando numa estrondosa vitória sua na Carolina do Sul. Enquanto Elizabeth Warren - próxima das posições de Sanders - mantinha-se na corrida.

"Bernie Sanders está fora!", regozijou-se no Twitter o Presidente Donald Trump. "Obrigado à Elizabeth Warren. Se não fosse ela, Bernie teria vencido quase todos os estados na Super Tuesday!", acrescentou, lembrando as semelhanças com "o fiasco da corrupta Hillary". Como em 2016, em que o grande tema de Trump foram emails que alegadamente mostravam corrupção por parte de Clinton, o Presidente deverá capitalizar as acusações de que Biden favoreceu o seu filho, conseguindo-lhe um cargo na Burisma, uma empresa ucraniana. Aliás, estas alegações estiveram no centro do processo de impeachment a Trump, sendo publicamente debatidas durante meses.

Com 78 anos, Sanders teria sido o Presidente mais velho da história dos EUA, e dificilmente se deverá candidatar em 2024. Contudo, as suas duas corridas à presidência trouxeram para o debate político a defesa de medidas como um sistema de saúde público e universal, do combate às alterações climáticas e à desigualdade económica, transformando até o discurso dos seus adversários.