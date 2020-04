Os números teimam em não abrandar e o Reino Unido volta, pelo segundo dia, consecutivo a bater recordes. Segundo as autoridades britânicas, morreram mais 936 pessoas nas últimas 24 horas devido à covid-19, um novo máximo diário no país, onde, no total, já morreram mais de 7 mil pessoas devido ao novo coronavírus.

O aumento de mortes registado esta quarta-feira coloca o Reino Unido a uma curta distância dos piores países da Europa. Itália registou 969 mortes em 24 horas no passado dia 28 de março e Espanha 950 no dia 2 de abril. Números menores apenas comparativamente com os Estados Unidos.

O país tem mais de 55 mil casos positivos de covid-19.