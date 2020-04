Colapsou, na manhã desta quarta-feira, uma ponte sobre o rio Magra, Aulla, no norte de Itália, provocando um ferido.

O presidente da Câmara de Aulla, Roberto Valettini, explicou, em conferência de imprensa, que a ponte, com cerca de 300 metros de comprimento, “desabou sobre si mesma” e que era habitualmente muito utilizada. Felizmente, devido às medidas de confinamento impostas pela pandemia de covid-19, com a circulação condicionada, evitou-se uma tragédia.

De acordo com o jornal regional Il Tirreno, duas viaturas cruzavam a ponte no momento do colapso e há confirmação de um ferido. "Uma pessoa ficou ferida numa perna e foi levada de helicóptero para o hospital em Cisanello. Outro condutor conseguiu escapar ileso”.

A ministra das infraestruturas, Paola De Micheli, pediu um relatório pormenorizado à ANAS, a empresa que gere a via em causa, depois de o acidente recordar o colapso de um viaduto em Génova em 2018.

Há ainda quem refira que as primeiras chamadas de atenção para a estabilidade da ponte datam de 2013. Contudo, nada foi feito.