Jack Dorsey, cofundador da rede social Twitter, informou que vai doar um bilião de dólares (cerca de 920 milhões de euros) para ajudar no combate à pandemia de covid-19.

Através de uma publicação feita naquela rede social, Dorsey revelou ainda que o valor doado corresponde a 28% da sua fortuna pessoal.

Na mesma mensagem é ainda explicado que o dinheiro não será dedicado exclusivamente à luta contra a covid-19, já que após o mundo vencer esta batalha, a prioridade será a luta pela saúde e educação das mulheres.

"O impacto que esse dinheiro terá deve beneficiar as duas empresas (Twitter e Square) a longo prazo, porque ajudará as pessoas que queremos servir. Espero que isso inspire outras pessoas a fazer algo semelhante", escreveu o diretor executivo do Twitter.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz