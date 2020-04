Nos últimos dias surgiram as notícias de que, entre janeiro e fevereiro, teriam desaparecido 21 milhões de números telefónicos na China. Um dado rapidamente apontado como mais uma prova para a teoria de que o governo chinês estaria a ocultar o verdadeiro número de mortes provocadas pela covid-19 no país. Contudo, as operadoras telefónicas já reagiram e afastam este cenário.

À Associated-Press, o porta-voz de uma das três maiores operadoras chinesas confirmou o desaparecimento dos utilizadores mas, segundo o responsável, na maior parte dos casos tal está relacionado com o cancelamento dos serviços, uma vez que na China é comum utilizar vários cartões telefónicos. Uma prática que terá sido ainda mais comum face à crise económica resultante do combate à pandemia, que levou muitos cidadãos a conter os custos mais supérfluos.

"Estes dados estão principalmente relacionados com a redução dos negócios e atividades resultantes do surto de covid-19. Muitos consumidores na China possuem diversos cartões SIM e é comum que usem estes cartões secundários para este tipo de atividade [negócios e socialização]", explicou o representante.

Recorde-se que a covid-19 teve origem na China. O país soma mais de 82 mil infetados e pouco mais de 3 mil mortes. Números que levantaram várias questões quando comparados com a maior parte dos países mais afetados pelo novo coronavírus.