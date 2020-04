A equipa do Sporting esperava por Yazalde, e Mário Lino, o treinador, com mais ânsia do que todos. Na época anterior, a segunda do argentino em Alvalade (havia que somar-lhe três meses em que viera para aquecer), marcara 19 golos em 29 jogos para o campeonato, mas todos esperavam mais do seu avançado-furacão. Só que decidira casar-se com a atriz portuguesa Carmizé e as férias de 1973 alongaram-se. Chegaria mais do que a tempo.

O Sporting foi a Estrasburgo no início de agosto perder com o Estrasburgo (1-2) num amigável e, logo aí, o homem marcou um golo, em voo, de cabeça. Seria o primeiro dessa época inesgotável deles. No dia 9 de setembro – domingo, pois então! – começou o campeonato.

