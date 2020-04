O presidente do Chega, André Ventura, já reuniu com o primeiro-ministro no âmbito da reavaliação da abertura, ou não, das escolas.

No final da audiência, o deputado único do partido disse que “não é possível” reabrir as escolas em abril e que todos os atores políticos percebem essa situação.

Quanto ao mês de maio, Ventura admitiu que está em cima da mesa reabrir o ensino secundário. O líder do Chega esclareceu ainda que o primeiro-ministro apontou para o ensino secundário poder reabrir em maio, se possível, “nas disciplinas fundamentais”. O que pareceu aceitável para o Chega.

O deputado pediu ainda um plano para o ensino perante novos surtos, designadamente no outono, que obriguem a eventuais novos confinamentos.

O PEV já está a ser ouvido pelo primeiro-ministro. Até ao final do dia serão ouvidos todos os partidos com assento parlamentar.