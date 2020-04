Nas últimas 24 horas morreram 205 pessoas infetadas com covid-19 na Bélgica, um dos países europeus mais afetados pelo novo coronavírus. No total, já morreram 2240 pessoas, de acordo com o Worldometers.

As autoridades de saúde belgas anunciaram ainda, citadas pelo Brussels Time, que houve registo de mais 1209 casos positivos de covid-19 no país, de terça para quarta-feira, totalizando assim o número de infetados para 23.403 desde o ínicio da pandemia.

Ainda nas últimas 24 horas, 487 pessoas deram entrada em hospitais do país devido ao novo coronavírus. Por outro lado, 524 receberam alta. No total, 5688 pessoas estão hospitalizadas, das quais 1276 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos.