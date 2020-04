Esta quarta-feira foram registados 62 novos casos de infeção do novo coronavírus na China, dos quais três foram infetados através de contágio local, nas últimas 24 horas, avançou a Comissão Nacional de Saúde chinesa.

O aumento de infetados no país quase duplicou, sendo que na terça-feira tinham sido regstados 32 novos casos. Além disso, o número de vítimas mortais também voltou a aumentar. Recorde-se que esta terça-feira a China tinha registado, pela primeira vez desde o surgimento do vírus na cidade de Wuhan 0 óbitos. Até à meia noite local, foram registadas duas vítimas infetadas com covid-19.