O ministro da Saúde francês disse esta terça-feira que ainda é cedo para falar no fim da quarentena num momento em que o país entra na quarta semana consecutiva de confinamento.

“O aumento de novos pacientes em estado grave está a diminuir, mas o número de pacientes nos cuidados intensivos continua a aumentar, portanto ainda não atingimos o pico da epidemia, ou seja, ainda estamos numa fase de agravamento. Ainda não chegámos ao fim dos nossos esforços”, declarou Olivier Véran à televisão BFMTV.

“A minha mensagem é que o confinamento continua e ele é mais necessário do que nunca”, acrescentou o governante.

França ultrapassou a barreira dos 10 mil mortos devido ao novo coronavírus, com 10.328 vítimas mortais. No total, morreram 1.417 pessoas nas últimas 24 horas no país devido à covid-19: 607 em ambiente hospitalar e 820 em casas de repouso.