A EDP Renováveis anunciou esta terça-feira que vai ceder 750 mil euros para várias iniciativas que têm como objetivo combater a pandemia de covid-19. O objetivo da empresa é minimizar o impacto da pandemia nos dez dos países em que está presente, através do apoio financeiro a projetos locais.

A EDP Renováveis vai distribuir este valor para bancos alimentares e para aquisição de equipamentos hospitalares, testes rápidos e material de e-learning para Espanha, Brasil, Bélgica, Colômbia, Estados Unidos da América, França, Grécia, Itália, Polónia e Roménia.

João Manso Neto, presidente executivo da EDP Renováveis, relembrou que a “componente social” está no ADN da empresa.“Atravessamos um período extraordinário que afeta todas as pessoas no mundo inteiro, um momento que exige de nós responsabilidade como membros solidários de uma sociedade que está a sofrer uma crise sem precedentes”, afirmou.

O grupo EDP já doou mais de 5 milhões de euros para a luta contra a doença, nomeadamente com a oferta de 50 ventiladores, 200 monitores e material de apoio médico (no valor total de quatro milhões de euros) para os hospitais portugueses. A empresa também adquiriu mais de 500 mil máscaras cirúrgicas, 20 mil máscaras FPP2 e 10 mil fatos de proteção (que custaram 500 mil euros), além de ter antecipado pagamentos a 1200 dos seus fornecedores.