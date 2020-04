França ultrapassou a barreira dos 10 mil mortos devido ao novo coronavírus, com 10.328 vítimas mortais. No total, morreram 1.417 pessoas nas últimas 24 horas no país devido à covid-19, 607 em ambiente hospitalar e 820 em casas de repouso.

Segundo as autoridades de saúde francesas, mais de 30.000 pessoas estão agora hospitalizadas. Destas, 7.131 encontram-se em unidades de cuidados intensivos.

19.337 pessoas já recuperaram.