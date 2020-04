O blogue Psicoloranja, do qual faz parte o presidente do conselho nacional de jurisdição do PSD, Paulo Colaço, arranca no próxima quinta-feira, dia 9, com um ciclo de conferências online na plataforma zoom. Carlos Coelho é o primeiro orador convidado para debater o que se espera da Europa, perante a pandemia da covid-19. Mas há mais.

No dia 13, após o fim de semana da Páscoa, é a vez do autarca de Famalicão, Paulo Cunha debater o papel das autarquias no combate à covid-19. No dia seguinte Manuela Moura Guedes e o ex-deputado António Leitão Amaro são os oradores online sobre o tema "quem fiscaliza a política".

Para dia 15, estão convidados a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, Jorge Paulo Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médics, e Luís Grabulho, da Associação Sindical do Pessoal Administrativo da Saúde. os três oradores falarão do quotidiano dos hospitais.

A ex-ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, encerra o ciclo, no dia 17 , sobre as lições de outras crises. Todas as sessões estão agendadas para as 22 horas.