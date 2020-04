A partir desta terça-feira, as grávidas voltam a ter acompanhantes no bloco de partos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, anunciou o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHLN).

Em comunicado, o CHNL, do qual faz parte o Hospital de Santa Maria, explica que volta a permitir que as grávidas tenham um acompanhante durante o parto e nas duas horas seguintes ao nascimento do bebé, desde que a grávida seja SARS-Cov2 negativa e o acompanhante não tenha sintomas sugestivos de covid-19.

“Com a introdução de colheitas sistemáticas do novo coronavírus em grávidas e o reforço geral de utilização de máscaras cirúrgicas, o Departamento de Obstetrícia, Ginecologia e Medicina da Reprodução do CHULN decidiu levantar a suspensão da presença de acompanhantes no Bloco de Partos do Hospital de Santa Maria, tomada há duas semanas”, explica.

Assim, “a pensar nos enormes benefícios para as grávidas nesse momento único”, esse direito é reposto, desde que sejam cumpridas normas de segurança: "o acompanhante deve desinfetar as mãos com solução alcoólica, colocar máscara cirúrgica e desinfetar novamente as mãos depois de colocar a máscara e também antes de tocar no recém-nascido; a distância de 1,5 metros dos profissionais de saúde deve ser mantida e e só poderá entrar uma vez no Bloco de Partos – querendo sair, não poderá voltar a entrar".