O governo da Letónia prorrogou esta terça-feira o estado de emergência por mais um mês, até 12 de maio, considerando que não há motivo para levantar a medida na data prevista, a 12 de abril.

Esta terça-feira, as autoridades sanitárias letãs registaram mais seis infetados pela pandemia de covid-19, passando a ter um total de infetados de 548 (e um óbito). Como tal, o governo considerou necessário continuar com medidas apertadas de modo a evitar o contágio do novo coronavírus.

Já a vizinha Lituânia, onde se registaram até hoje 880 infeções, também vai prolongar o estado de emergência, mas até 27 deste mês, indicou o primeiro ministro Saulius Skvernelis. O governante fez saber que depois da Páscoa vai rever algumas medidas impostas durante este período, nomeadamente a empresas e estabelecimentos comerciais que vendam outros produtos além de alimentação ou de medicamentos - caso de lojas de vestuário e de eletrónica.

Por sua vez, a Estónia começa a pensar num plano de saída da crise provocada pelo novo coronavírus. No país registam-se até hoje 1149 casos de infeção, com 21 vítimas mortais devido à covid-19.