A procura por apartamentos caiu 24% em Portugal da primeira para a segunda quinzena do mês de março, altura em que se começaram a fazer sentir os efeitos provocados pela pandemia de covid-19, nomeadamente com a declaração do primeiro estado de emergência de 15 dias no país. As conclusões surgem num relatório da Imovirtual, portal dedicado ao imobiliário.

Faro (-30%), Lisboa (-24%) e Porto (-23%) foram as localidades onde essa quebra mais se verificou, numa comparação entre a primeira e a segunda metade do mês passado.

Em contraciclo, verificou-se um aumento de 14% na compra de moradias em território nacional, com destaque para as localidades de Braga (+19%), Faro (+13%) e Porto (+11%). Este dado significa que mesmo durante o estado de emergência ainda se concretizaram negócios no setor do imobiliário.