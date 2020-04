Benjamin Mendy deixou hoje uma mensagem de condolências ao seu treinador, Pep Guardiola, pela morte da sua mãe.

Dolors Sala Carrió, de 82 anos, faleceu esta segunda-feira, vítima do novo coronavírus.

"Sempre me trataste como um filho e, como numa família, rimos juntos e também choramos juntos. As minhas condolências mais profundas ao Pep e a toda a família Guardiola", escreveu o jogador francês nas redes sociais.

You always have treated me like a son and just like in a family we laugh together, we also cry together. My deepest condoleances to Pep and all the Guardiola family 🖤 pic.twitter.com/qwjySGDMPF