O Reino Unido registou um novo máximo diário de mortes devido à covid-19, com 854 vítimas mortais nas últimas 24 horas. No total, o novo coronavírus já fez 6.227 mortos no país.

Segundo a imprensa britânica, as vítimas mortais têm idades compreendidas entre os 23 e os 102 anos de idade.

Os números voltam assim a subir, depois de dois dias em que se tinha registado uma descida no número de mortes. Até agora, o recorde diário de vítimas mortais tinha sido registado no passado dia 4 de abril, com 708 mortes.

Recorde-se que Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, que se encontra infetado com covid-19, foi hospitalizado no passado domingo, depois de a febre e a tosse não terem diminuído. Na segunda-feira à noite foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital St Thomas, em Londres, visto o seu estado clínico ter piorado.

Até ao momento ainda não foram revelados os últimos dados sobre o número de casos confirmados.