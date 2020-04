A última semana, entre 30 de março e 5 de abril, trouxe um “aumento significativo” das compras online, aproximando-se dos valores do período anterior à confirmação do primeiro caso de covid-19 em Portugal. As conclusões da SIBS acrescentam que as compras online começam a “ganhar um peso crescente” entre os portugueses.

Os setores onde se verificou um maior aumento neste período foram os do “entretenimento e cultura”, que registou um aumento de 64%, “comércio alimentar e retalho”, com um aumento de 45%, e “restauração e food delivery e take away”, com um aumento de 52%. Também o Mbway tem vindo a conquistar cada vez mais adeptos, segundo a SIBS, tanto para compras online, como em loja. “Na semana de 30 de março a 5 de abril, o número de pagamentos com Mbway no e-commerce superou a média registada antes da pandemia”, realça o relatório.

De acordo com o estudo, a renovação do estado de emergência “não originou significativas alterações nos padrões de consumo em Portugal”, verificando-se aumentos nas compras de e-commerce e nas transações em lojas físicas, face à semana anterior (de 23 a 29 de março). Embora se tenha verificado uma ligeira recuperação das transações em Portugal, salienta-se, porém, que as compras online ainda se encontram abaixo da média registada antes da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no país.

Tal como nas semanas anteriores, verifica-se uma estabilidade do “peso” dos super e hipermercados e farmácias e parafarmácias nas compras dos portugueses. A pequena distribuição alimentar, ou a compra de bebidas e tabaco, produtos onde se têm registado ligeiras oscilações nas últimas três semanas, representaram, no período analisado, mais de 2/3 das transações realizadas em lojas físicas em Portugal. O valor médio das compras online aumentou ligeiramente, na semana de 30 de março a 5 de abril, para 38,9 euros, face aos 37,5 euros (+4%) de média verificada antes da confirmação de casos em Portugal.