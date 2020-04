O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP procedeu, no passado dia 3 de abril, pelas 20 horas, na freguesia do Areeiro, em Lisboa, à detenção em flagrante delito de um jovem, de 20 anos, por ser suspeito da prática do crime de tráfico de estupefaciente.

As autoridades policiais encontravam-se em patrulhamento de visibilidade quando verificaram o suspeito na via pública a consumir produto estupefaciente. Confrontado pela PSP se detinha na sua posse mais algum produto ilícito, para além daquele que estava a consumir, o jovem retirou do interior de uma mochila 15 doses de haxixe e 27 gr de liamba.

O detido foi libertado, aguardando agora notificação da Autoridade Judiciária para posteriores diligências processuais.