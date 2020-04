O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado esta terça-feira pela DGS, revelou que o numero de casos confirmados subiu de 11.730 para 12.442, ou seja foram diagnosticadas mais 712 pessoas com covid-19, o que representa um aumento de 6%.

O número de óbitos aumentou para 345, dos quais 34 pessoas morreram nas últimas 24 horas, um crescimento que acelerou depois do abrandamento registado no balanço anterior, onde se verificava o aumento menor de 16 vítimas mortais.

Por outro lado, o número de doentes recuperados voltou a subir significativamente, passando de 140 para 184, um dia depois de quase ter duplicado o valor.

Internados nos hospitais estão agora 1.180 doentes, ontem eram 1.099, dos quais 271 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, apenas mais um em relação ao balanço anterior.

A aguardar resultados estão ainda 4.442 pessoas, em vigilância das autoridades de saúde estão ou outras 25 mil.

A tendência para a região norte ser a mais afetada continua, com 7.052 casos e 186 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 3.185 casos e 64 óbitos. A região Centro regista 1.766 casos e 88 vítimas mortais, o Algarve tem 234 casos e sete mortos, o Alentejo 85 casos, os Açores 68 casos e a Madeira 52 casos.

Veja o perfil dos casos confirmados:

92 meninos e 87 meninas com menos de 10 anos;

306 jovens entre os 10 e os 19 anos;

538 homens e 756 mulheres entre os 20 e 29 anos;

797 homens e 1.021 mulheres entre os 30 e 39 anos;

901 homens e 1.338 mulheres entre 40 e os 49 anos;

920 homens e 1.296 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

769 homens e 845 mulheres entre os 60 e 69 anos;

629 homens e 530 mulheres entre os 70 e os 79;

605 homens e 1.012 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos:

1 homem e 3 mulheres entre os 40 e os 49 anos

7 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

25 homens e 10 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

50 homens e 28 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

105 homens e 114 mulheres com mais de 80 anos.