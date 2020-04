O Presidente da República revelou ter feito um dos novos testes sorológicos, com o objetivo de perceber se está imunizado devido à presença de anticorpos para a covid-19 e o resultado foi negativo. Isto mostra que Marcelo Rebelo de Sousa não esteve em contacto com ninguém infetado com o novo coronavírus, o que o Presidente apelida de "uma ironia", e que pode vir a ser infetado.

"Posso dizer-lhe que não estou imunizado porque não tive nenhum contacto com nenhum portador de covid-19, o que é uma ironia, porque se havia pessoa que contactava de próximo com os portugueses nas semanas anteriores era eu. Pois não tive nenhum contacto com ninguém com covid-19", afirma, em declarações à Antena 1.

Questionado sobre quais as medidas que irão ser tomadas caso este seja infetado com covid-19, o vírus responsável pela morte de mais de 300 portugueses, o chefe de Estado afirma que irá ficar isolado no Palácio de Belém. Da última vez que ficou em quarentena, o Presidente ficou em casa, no entanto, este diz que foi "inoperacional" continuar a fazer o seu trabalho enquanto chefe de Estado a partir da sua residência. "É, de facto, muito limitativo, como se viu pelas minhas comunicações por Skype para o exterior, é dramático", sublunhou.

Marcelo Rebelo de Sousa avançou que também já foi decidido que caso o primeiro-ministro, António Costa, seja infetado, ficará isolado em São Bento.