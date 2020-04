Boris Johnson foi hospitalizado no passado domingo, depois de a febre e a tosse não terem diminuido, há mais de uma semana, desde que o seu teste à covid-19 deu positivo. Na segunda-feira à noite, Boris Johnson, de 55 anos, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital St Thomas, em Londres, visto o seu estado clínico ter piorado.

De acordo com declarações do ministro do Conselho de Ministros, Michael Grove, "o primeiro-ministro recebeu apoio de oxigénio" mas não foi necessário ligá-lo a um ventilador, disse à rádio LBC. No entanto, este permanece "sob vigilância rigorosa".

Johnson terá pedido ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, para o subsituir "quando for necessário", enquanto se encontra hospitalizado.

Recorde-se que Boris Johnson mostrou-se despreocupado com o novo coronavírus no início, comparativamente aos outros chefes de Governo europeus e chegou mesmo a afirmar que continuava a cumprimentar as pessoas e não cumpria o distaciamento social. Depois de ter sido declarado pela Organização Mundial da Saúde que a covid-19 era uma pandemia mundial, o primeiro-ministro manteve as escolas, os restaurantes e bares a funcionar, enquanto outros países declaravam o confinamento obrigatório para evitar a propagação da doença. Johnson pretendia que o Reino Unido alcançasse a imunidade de grupo e disse em conferência de imprensa, no passado dia 13 de março:"Tenho que ser sincero convosco: muitas mais famílias vão perder os seus entes queridos antes do seu tempo”.