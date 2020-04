Nas últimas 24 horas, Espanha registou mais 743 mortes associadas à covid-19, após quatro dias com quedas consecutivas no crescimento do número de óbitos.

O balanço de vítimas do novo coronavírus no país vizinho é agora de 140.510 infetados e 13.798 vítimas mortais.

Espanha é o país europeu, e o segundo no mundo, com maior número de infetados, sendo só superada pelos EUA que têm assistido a uma subida galopante quer dos casos confirmados quer dos óbitos.