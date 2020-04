Durante décadas foi, em Portugal, o único desporto a pedir meças ao futebol em popularidade. Mas só se instalou verdadeiramente no goto dos portugueses a seguir ao final da ii_Guerra Mundial (houve dois campeonatos do Mundo antes do conflito, em 1936 e em 1939, ambos ganhos pela Inglaterra), enquanto há anos já era rijamente praticado para lá da Mancha.

Há tanta diversidade de modalidades de hóquei que americanos e ingleses têm tido uma certa dificuldade em elencá-las. Assim, se deixarmos de lado o hóquei sobre o gelo que foi, afinal, o pai de todos os hóqueis que se seguiram, fica-nos o roller hockey, praticado sobretudo na América do Norte, com regras mais liberais em relação aos lances de corpo a corpo e com recurso a patins em linha, e o rink hockey, a versão pela qual portugueses e espanhóis se encantaram, levando de arrasto a Itália e a Argentina.

