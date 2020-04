Que crédito merecem as recomendações das autoridades?

Se, para o cidadão comum, basta fechar-se em casa e seguir as recomendações dos governantes, imagino que para as autoridades de saúde seja bem mais complicado lidar com a situação atual, o que recomenda alguma ponderação antes de apontar críticas.

Porém, têm-me causado surpresa certas declarações da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao longo das últimas semanas. Quando hoje, em matéria de saúde, vemos habitualmente as autoridades a serem supercautelosas e a recomendarem medidas exageradas, no caso do novo coronavírus, a OMS parecia estar sempre aquém da realidade.

Primeiro, insistiu que não via razões para as pessoas deixarem de viajar – quando já se metia pelos olhos dentro que esta era uma das formas mais rápidas e eficazes de alargar o contágio.

Depois, demorou a decretar o estado de pandemia, quando já todos percebiam que a catástrofe estava iminente.

Leia o editorial na íntegra na edição impressa do i