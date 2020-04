A epidemia de covid-19 dá cada vez mais sinais de estar a abrandar e a afastar-se da trajetória de Espanha e Itália. Ontem, os dados revelados pela Direção Geral da Saúde, correspondentes aos casos confirmados até domingo às 00h, revelaram o crescimento mais baixo de casos desde o início da crise de covid-19 no país, cerca de 4%. Já no fim de semana passado tinha havido uma desaceleração nos casos confirmados mas no início da semana subiram de novo.

A terça-feira da semana passada acabou por ser o dia com mais novos casos confirmados desde o início da epidemia, dia em que o boletim da DGS revelou que nas 24 horas anteriores tinham sido diagnosticados 1035 doentes – até aqui o recorde de casos confirmados em termos diários. Se alguns casos tiverem resultado de maior demora nos diagnósticos e tratamento das colheitas no fim de semana, esta terça-feira poderá voltar a haver um aumento de diagnósticos. A expectativa será, no entanto, se passa os casos detetados diariamente na última semana ou se a tendência de diminuição se mantém, o que significa que o país poderá estar a passar o pico da epidemia, estando numa fase de planalto em que é expectável que os novos casos diagnosticados se mantenham constantes e por isso continue a existir uma pressão contínua sobre o sistema de saúde mas com a epidemia relativamente controlada.

Óscar Felgueiras, matemático da Universidade do Porto que tem estado a fazer a modulação da epidemia, sublinha que, mantendo-se a atual tendência, esta terça-feira poderá ser o último dia em que os novos casos vão além do que se registou na semana passada, o que significa que o pico estaria a ser atingido. “Provavelmente é a última possibilidade de pico”, diz. O investigador diz que os 452 novos casos confirmados esta segunda-feira são um valor demasiado baixo, o que poderá dever-se a maior morosidade no acesso a testes, sendo de esperar um ajuste nos próximos dias. Ainda assim, é um balanço positivo que sugere que as medidas de supressão da transmissão, que Portugal tomou relativamente mais cedo, podem ter contido o crescimento da curva. Em Itália, a primeira vez que se registou um aumento de 4% dos casos foi no dia 4 de abril, quando o país registava 128 948 casos e 15 887 mortes. Em Espanha, foi a 5 de abril, com um balanço de 135 032 casos e 13 055 mortes.

O Governo não tem tornado a falar do pico de casos, apontado inicialmente para abril e depois para maio, sendo que estava prevista para esta terça-feira uma nova reunião dos peritos e também para esta semana foram remetidas as decisões sobre o ano letivo e o calendário de exames. Em entrevista ao SOL neste fim de semana, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, admitiu que as medidas de contenção poderão durar alguns meses e só poderão ser aliviadas quando houver segurança. “A estratégia agora é não aliviar as medidas de contenção e isolamento profilático sem que tenhamos algum grau de certeza de que não teremos uma segunda onda. A estratégia é segurança. Não podemos correr o risco de andarmos a tomar decisões políticas intermitentes”.

Mais testes por milhão que a Coreia No fim de semana a ministra da Saúde reconheceu haver alguma demora no acesso a testes, uma crítica que tem vindo a ser feita pelos médicos, que denunciam que tem havido casos em que a análise é marcada para o espaço de uma semana. Este domingo, de acordo com o boletim da DGS, terão sido feitos 5886 testes, abaixo dos 7 mil que chegaram a ser feitos na semana passada. O Governo tornou ontem a garantir que há capacidade para 11 mil testes por dia, entre público e privado, e que até ao momento foram feitos 110 mil. Nas comparações internacionais do site Worldometer, Portugal surge agora em 28º lugar nos países com mais testes por milhão de habitantes. Atrás da Alemanha, dado como um dos melhores exemplos na testagem a nível europeu, ou de Itália, mas à frente da maioria dos países europeus e também imediatamente acima da Coreia do Sul. Na última atualização, Portugal tinha feito 91 mil testes, o que dá cerca de 9000 por milhão de habitantes. Na Coreia do Sul, dado como exemplo de ampla testarem, tinham sido feitos 461 mil testes, ligeiramente abaixo da barreira dos 9000 por milhão.

Apesar do abrandamento do crescimento da epidemia, prevê-se que a pressão sobre o sistema de saúde continue a aumentar e a capacidade de cuidados intensivos é um ponto crítico – ontem estavam internados em UCI 270 doentes. No briefing diário, o secretário de Estado da Saúde assumiu preocupação e disse que dos mais de mil ventiladores que deverão duplicar a resposta nacional, 500 deverão chegar esta semana e os restantes apenas depois da Páscoa. Apesar do reforço das encomendas, os equipamentos de proteção continuam também a ser poucos para os pedidos. A Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos, com o apoio da Apifarma (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) e de outras instituições da sociedade civil, anunciaram ontem a criação de uma conta solidária para apoiar todos os profissionais que estão na linha da frente a combater a Covid-19. A iniciativa “Todos Por Quem Cuida” permitirá a entrega de donativos financeiros, mas “também de equipamentos hospitalares, equipamentos para proteção individual e outros materiais determinantes para a segurança e qualidade dos cuidados prestados aos portugueses”.

Mortalidade continua a aumentar O número de vítimas mortais de covid subiu ontem para 311, mais 16 mortes nas últimas 24 horas, também um abrandamento face aos últimos dias. Os dados do sistema nacional de vigilância de mortalidade revelam, no entanto, que o número de óbitos por todas as causas a nível nacional continua a aumentar. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admitiu ontem que o facto de o inverno e época gripal ter registado menos mortalidade que em anos anteriores poderá estar a refletir-se agora no padrão de mortalidade. Os dados disponíveis mostram, no entanto, que também o afluxo às urgências diminuiu para menos de metade e ainda não é conhecido uma análise do impacto da quebra da atividade assistencial no SNS. O i tentou perceber junto da DGS e do Ministério da Saúde se já existem conclusões sobre as causas de morte que têm aumentado, mas não obteve resposta.