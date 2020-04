O pano de fundo é Portugal durante a II Guerra Mundial. O tema, as redes de espionagem que operavam no país de Salazar. Personagens? Entre alemães, aliados e os portugueses, muitos. Mas detenhamo-nos em três: Rose Lawson, Siegfried Brenner e Wilhelm Larenz. Maria João Bastos, Diogo Morgado e Adriano Carvalho, que se juntam às 18h desta terça-feira para uma conversa aberta aos leitores em livestreaming com moderação da jornalista Cláudia Sobral.

A conversa pode ser acompanhada em direto aqui (onde vai ser partilhada) ou na página de Facebook do i.

A partir de uma ideia original de Pandora Cunha Telles (Ukbar Filmes) e realização de Jorge Paixão da Costa, A Espia acompanha uma das redes de espionagem que operaram em Portugal durante a II Guerra Mundial: a Shell. Uma rede britânica que montou um plano para a destruição de infraestruturas e de contraespionagem para a eventualidade de uma invasão do país pela Alemanha de Hitler.