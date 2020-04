Passaram cerca de dois meses desde que Bruno Fernandes aterrou em Inglaterra. Desde que o jogador se transferiu para o Manchester o United que os elogios têm sido uma constante. Numa altura em que o campeonato inglês está suspenso devido à pandemia de covid-19, a situação não parece, todavia, alterar-se.

Desta vez foi Luke Shaw quem comentou o impacto do internacional português em Old Trafford.

"Ele tem sido fantástico para nós. O mais impressionante é que ele não está no clube há muito tempo, mas o que trouxe e a qualidade que tem... Não só no campo mas também no balneário. Ele é um líder para nós", afirmou o lateral inglês, num torneio de FIFA transmitido no Twitch.

Após a chegada do ex-médio do Sporting, o United registava 11 jogos consecutivos sem perder - entretanto o futebol inglês foi interrompido devido ao novo coronavírus.

Recorde-se que Bruno Fernandes foi eleito o Jogador do Mês de Fevereiro na Premier League, precisamente no seu mês de estreia na competição.

O médio também já foi por várias vezes eleito o Homem do Jogo, e a influência que tem tido na equipa tem deixado os ingleses (e sobretudo os adeptos dos red devils) rendidos ao talento português.