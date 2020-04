Nas últimas 24 horas morreram 803 pessoas vítimas de covid-19 em França. No total, já morreram 8.911 pessoas infetadas com o novo coronavírus em França, dos quais 2.417 foram óbitos registados em lares de idosos.

Há 29.722 pessoas hospitalizadas, das quais 7.772 estão em estado grave nos cuidados intensivos.De acordo com o ministro da Saúde, Olivier Véran "o caminho continua ser longo". O ministro admitiu que "o número de camas aumenta a um ritmo mais baixo" logo é importante conter a propagação do vírus no país.

17.250 já recuperaram do novo coronavírus em França.