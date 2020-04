Ana Gomes voltou a mostrar-se contra a detenção de Rui Pinto numa mensagem publicada no Twitter. A ex-eurodeputada fez até uma comparação entre a detenção do hacker português, e o facto de inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) suspeitos de agredir um cidadão ucraniano até à morte estarem em casa.

"Não compreendo que Rui Pinto seja mantido em prisão preventiva, enquanto agentes do SEF acusados de assassinar imigrante ucraniano são mantidos em casa", pode ler-se.

De relembrar que a também comentadora da SIC defendeu que a libertação dos presos deve avançar e ser feita de acordo com as regras para que a medida seja eficaz e justa tendo em conta a atual situação de pandemia de covid-19.