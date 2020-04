Em Itália, o centro da epidemia do novo coronavírus, o balanço diário das autoridades de saúde mostram um aumento do número de vítimas mortais, comparativamente aos dados de ontem. Nas últimas 24 horas morreram 636 pessoas infetadas com covid-19.

Por outro lado, o número de casos confirmados está a diminuir. Foram detetados 3.599 casos em Itália, menos 717 do que os confirmados no domingo. No total, há 132.547 pessoas infetadas, das quais 3988 estão internadas em estado grave em Unidades de Cuidados Intensivos.

22.837 pessoas já recuperam da covid-19, no país onde mais pessoas morreram infetadas pelo vírus -16.523 pessoas.