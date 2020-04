A economia portuguesa estagnou no primeiro trimestre deste ano e o Produto Interno Bruto (PIB) deve cair entre 4% e 8% em 2020, na sequência da pandemia de covid-19. As conclusões surgem na Síntese de Conjuntura de março do ISEG publicado esta segunda-feira.

Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o ISEG prevê "uma variação homóloga em torno de zero" do PIB em Portugal, o que acaba por ser resultado da quebra verificada em março, que acabou por anular os resultados obtidos nos primeiros dois meses do ano. Este valor nulo representa uma descida de 1,5% do PIB em comparação com o último trimestre de 2019.

Em relação à evolução em 2020, as estimativas são mais pessimistas. “Em face da situação atual de condicionamento da atividade económica, na expectativa de que a fase mais restritiva não exceda os dois meses e de um posterior retomar gradual da atividade económica, o ISEG assume como valores indicativos para o crescimento do PIB em 2020 o intervalo -4% a –8%“, indica o relatório.

O Grupo de Análise Económica da universidade realça, porém, que a contração da economia poderá ser ainda maior, caso se mantenham por mais tempo as medidas restritivas impostas no sentido de controlar a doença.