Iyanna Mayweather, filha do pugilista Floyd Mayweather, foi detida, no passado sábado, depois de ter alegadamente esfaqueado a ex-mulher do rapper Youngboy.

De acordo com o TMZ, a jovem de 19 anos dirigiu-se a casa do rapper, com quem mantinha uma relação amorosa, na madrugada de sábado, e quando chegou Youngboy estava acompanhado pela mãe do seu filho, Lapattra Lashai Jacobs.

Iyanna terá afirmado que era noiva do rapper e terá ordenado a saída de Jacobs.

Depois de ter sido supostamente provocada e agredida por Jacobs, Iyanna Mayweather terá atacado a mulher com uma faca de cozinha.

A ex-mulher do rapper acabou por ser encaminhada para o hospital; enquanto a filha do pugilista ficou detida na prisão de Houston, nos EUA.

O incidente aconteceu três semanadas depois de a ex-companheira de Floyd Mayweather ter sido, recorde-se, encontrada morta no seu carro. Josie Harris, mãe de três dos quatro filhos do pugilista, tinha 40 anos.