Dolors Sala Carrió, mãe do treinador espanhol Pep Guardiola, faleceu, esta segunda-feira, aos 82 anos, vítima da covid-19.

A informação foi avançada pelo Manchester City, através das redes sociais.

"A família do Manchester City está devastada com a morte da mãe de Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, em Manresa, Barcelona, após contrair coronavírus. Ela tinha 82 anos. Todos os associados do clube enviam as condolências a Pep, a todos os familiares e amigos neste momento tão devastador", pode ler-se na mensagem publicada pelos citizens.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .