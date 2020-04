O boletim da situação epidemiológica em Portugal, divulgado pela DGS esta segunda-feira, revelou que o número de casos confirmados registou um aumento de 4%, subindo de 11.278 para 11.730 (mais 452), o que se traduz na taxa mais baixa desde o início da pandemia no país.

Já as mortes associadas à covid-19 passaram de 295 para 311, ou seja 16 pessoas morreram nas últimas 24 horas. O número de casos recuperados quase duplicou, passando de 75 para 140, um aumento com uma percentagem superior aos 85%.

O número de internados subiu para1.099, dos quais 270 doentes estão nos cuidados intensivos, mais três do que os verificados no balanço anterior. Mais de cinco mil pessoas estão ainda a aguardar resultados e as autoridades de saúde têm mais de 23 mil contactos em vigilância.

De um total de 74.377 suspeitos, registados desde 1 de janeiro, 59.099 testes acusaram negativo para a presença do novo coronavírus.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 6.706 infetados e 168 mortes. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.070 casos e 60 óbitos. A região Centro regista 1.521 casos e 76 mortos, o Algarve 229 casos e sete vítimas mortais, o Alentejo tem 84 casos, os Açores 68 e a Madeira 52.

Veja o perfil dos casos confirmados:

87 meninos e 87 meninas com menos de 10 anos;

285 jovens entre os 10 e os 19 anos;

507 homens e 708 mulheres entre os 20 e 29 anos;

768 homens e 963 mulheres entre os 30 e 39 anos;

860 homens e 1.269 mulheres entre 40 e os 49 anos;

883 homens e 1.217 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

733 homens e 802 mulheres entre os 60 e 69 anos;

599 homens e 503 mulheres entre os 70 e os 79;

562 homens e 897 mulheres casos com mais de 80 anos.

Óbitos:

1 homem e 3 mulheres entre os 40 e os 49 anos

6 homens e 2 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

22 homens e 7 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

45 homens e 26 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

100 homens e 99 mulheres com mais de 80 anos.