O chanceler austríaco anunciou que as lojas mais pequenas vão ser reabertas a partir do dia 14 de abril. O anúncio foi feito esta segunda-feira, em conferência de imprensa, onde Sebastian Kurz acrescentou que o objetivo era abrir todas as lojas com com menos de 400 metros quadrados e espaços comerciais que agora não se encontram em funcionamento a partir do dia 1 de maio.

O chanceler explicou ainda que uma decisão quanto à reabertura hotéis e restaurantes só ia ser tomada no final de maio, mas que o objetivo era começar a abrir estes espaços aos poucos e nunca antes de meados de maio.

Segundo a agência Reuters, Kurz anunciou ainda que as máscaras de proteção iam ser obrigatórias nos transportes públicos.

Recorde-se que, na Áustria, todos os espaços não essenciais foram encerrados há cerca de três semanas e as pessoas foram aconselhadas a trabalhar de casa, se possível. O país registou cerca de 12 mil casos desde o início da pandemia, tendo sido realizados mais de 108 mil testes.