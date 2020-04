Os telemóveis vão controlar o coronavirus

Quem tem telemóvel é uma espécie de livro aberto para quem nos vigia.

Antes de a pandemia ter aparecido, em Portugal levantou-se um grande sururu com a possibilidade de as autarquias instalarem câmaras inteligentes que vigiassem os passos dos transeuntes, por forma a detetarem atos de violência ou roubos – algo que é comum em muitas cidades, algumas das quais com um historial democrático muito superior ao nosso, como é o caso de Londres.

Olhando para trás, percebemos como essa reivindicação, apesar de louvável, não fazia qualquer sentido. Hoje em dia, os operadores móveis sabem quase tudo da nossa vida, os bancos conhecem os sítios onde fazemos compras, as concessionárias das autoestradas não precisam de fazer grandes esforços para perceberem por onde andamos e a que velocidade, etc. Quem tem telemóvel é uma espécie de livro aberto para quem nos vigia.

