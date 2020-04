Os hospitais da CUF não estão a cumprir as normas ditadas pela Direção-Geral de Saúde (DGS), de acordo com a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), no que respeita àquilo que está a ser aplicado nas unidades hospitalares.

Em comunicado, a FNAM explica que nos hospitais da CUF é negada a utilização de máscara P2 "em todas as situações que não sejam geradoras de aerossóis", medida que vai contra as recomendações da DGS.

"De acordo com a norma da DGS, nos espaços dedicados à COVID-19 deve ser usada máscara P2 para cuidados clínicos a menos de um metro, sejam ou não potencialmente geradores de aerossóis. Só este tipo de máscara confere uma proteção adequada aos profissionais de saúde", pode ler-se em comunicado, que recorda o que tem sido feito pela FNAM nesta fase de pandemia covid-19.

"A FNAM tem alertado os médicos para exigir os equipamentos de proteção recomendados, de acordo com as normas e orientações da DGS. O nível de proteção dos profissionais de saúde não pode obviamente variar com a natureza pública ou privada da instituição em que trabalham", lê-se.

Em Portugal, recorde-se, o novo coronavírus já fez 295 mortes e 11.278 casos confirmados.