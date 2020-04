O BPI anunciou que vai antecipar o pagamento de pensões aos seus clientes para 6 de abril, em vez de dia 9 de abril, devido à pandemia da covid-19.

A instituição financeira acrescenta ainda que “não vai cobrar qualquer juro (taxa 0%) e que suportará todos os custos da antecipação” e diz que a medida “é contribuir para proteger a população com idade superior a 65 anos”.

No comunicado, o banco adianta que “colocou em marcha um plano especial de informação e organização de marcações para os clientes com mais de 65 anos que desejem receber a sua pensão ao balcão, ao longo dos próximos dias”.

“A decisão do BPI permite também cumprir as recomendações das autoridades em matéria de mobilidade e saúde, garantindo igualmente que as medidas de prevenção na rede comercial mantêm a sua eficácia”, acrescenta.

O banco afirma que está a contactar os clientes que habitualmente pretendem receber a sua pensão em numerário” e que “as equipas da rede comercial do BPI estão a explicar as diferentes possibilidades, que permitem evitar deslocações que não sejam estritamente necessárias”.

Caso algum cliente deseje acorrer ao balcão para receber a pensão, será agendada previamente uma hora de visita com o objetivo de reduzir ao máximo a sua estada fora do domicílio, e evitar que se gerem aglomerações junto aos balcões, acrescenta o banco.

O BPI sugere que os clientes privilegiem o uso dos meios digitais ou telefónicos para realizar operações bancárias, nomeadamente o BPI Net, BPI App ou BPI Direto (707 020 500 ou 21 720 77 07), disponíveis 24 horas por dia. Os meios digitais ou telefónicos também devem ser o meio de contacto para falar com o gestor bancário, aconselha o banco.