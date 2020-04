O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou, este sábado, que as últimas 24 horas foram detidas oito pessoas por crime de desobediência, designadamente, por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência.

Segundo um comunicado da tutela liderada por Eduardo Cabrita, nas últimas 24 horas foram ainda "encerrados 63 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas".

De acordo com a mesma nota, desde que foi declarado estado de emergência no país, no passado dia 22 de março, já foram registadas, no total, 116 detenções por crime de desobediência e foram encerrados 1.771 estabelecimentos comerciais.

O MAI volta a apelar à população que siga o "cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo estado de emergência".

Recorde-se que o estado de emergência foi prologando até dia 17 de abril, sendo que no período da Páscoa, entre 9 e 13 de abril, as regras de restrição à circulação são mais apertadas.