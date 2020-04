Depois de Lisboa cancelar as festas de Santo António, também o Porto e Vila Nova de Gaia decidiram não realizar este ano a festa de São João e do São Pedro da Afurada, devido à pandemia de covid-19.

“A atual pandemia Covid-19 está, infelizmente, para durar, competindo-nos fazer tudo para diminuir o tempo desta situação. É certo que o verão poderá trazer alguma atenuante, mas nunca ao ponto de voltarmos de imediato à normalidade”, refere a autarquia de Gaia em comunicado.

“É também certo que todo o tipo de concentrações ou ajuntamentos de pessoas continuará a ser interdito no país. Por isso, e porque importa atempadamente acautelar a vida das pessoas, bem como aspetos organizativos e a informação a todos, determinou-se o cancelamento das Festas Populares de São João 2020, em Vila Nova de Gaia e no Porto, de organização municipal, do São Pedro da Afurada, bem como todas as outras de caráter privado”, remata a mesma nota.