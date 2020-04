Subiu para 266 o número de mortos em Portugal devido à covid-19, mais 20 óbitos nas últimas 24 horas. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde, revelados este sábado, há ainda 638 novos casos de contágio, elevando para 10.524 o número de pessoas infetadas.

Também o número de recuperado aumento de 68 para 75, mais sete do que esta sexta-feira.

Segundo a DGS, há 22.858 casos em vigilância pelas autoridades de saúde e 5.518 pessoas aguardam resultado laboratorial.

Até ao momento 65.045 casos suspeitos não se confirmaram.

Estão internados 1.075 doentes, dos quais 251 em unidades de cuidados intensivos.

O Norte continua a ser a região mais afetada com 6.280 casos confirmados, seguida de Lisboa e Vale do Tejo, 2.513, da região Centro, 1.372, do Algarve, 182, e do Alentejo, com 63. Há 63 casos nos Açores e 51 na Madeira.

141 foram óbitos foram registados no Norte, 54 na região de Lisboa, 66 no Centro, cinco no Algarve.