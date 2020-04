França ultrapassou esta sexta-feira as 6.500 mortes por covid-19, com os números a apontarem para 6.507 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registou 588 mortes, totalizando 5.091 óbitos em meio hospitalar e 1.416 nos lares, de acordo com a divulgação feita pelo diretor-geral da Saúde francês, Jérôme Salomon.

"Nunca houve tantas pessoas internadas nos cuidados intensivos", sublinhou Salomon, explicando que França tem 64.338 casos confirmados do novo coronavírus, 27.432 pessoas hospitalizadas e 6.662 pacientes internados nos cuidados intensivos.

Além disso, cerca de 500 doentes em estado grave foram até agora transferidos entre hospitais gauleses, bem como para outros países, nomeadamente Bélgica, Alemanha e Luxemburgo.

Tal como acontece em Portugal, que tem medidas definidas para a época da Páscoa, as deslocações estão limitadas em França e os controlos das forças policiais vão ser reforçados.